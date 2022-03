Kid Flex & Sergi, un dúo que promete hacer historia en la música

Todos los días contestando comentarios, leyendo feedback, aprendiendo a entender que quieren escuchar, de qué forma, cada cuánto, etc. No solo se creó una comunidad maravillosa de fanáticos, sino que en cada lanzamiento se intentó sacar un balance entre lo que ellos buscaban, con lo que nosotros queremos plasmar, y es en ese punto medio en el que se encuentran los temas que más han funcionado. Dentro del estudio, no hay secreto, somos dos artistas como cualquier otro que compone lo que se le ocurra ese día, no considero que tengamos algún “as bajo la manga”. Sobre todo porque en nuestro proyecto juntos son beats muy sencillos, loops repetitivos, y composiciones honestas, pero sencillas.