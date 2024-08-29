Gana un Flyaway con GloriaTrevi en Las Vegas

Para participar, solo debes registrarte durante el periodo de la promoción. Puedes hacerlo de dos maneras: llenando el formulario en la Uforia App, o llamando al número que se mencionará en la estación a las 4:00 p.m. (CT). No olvides llenar toda la información solicitada, ¡las inscripciones incompletas no serán válidas! Además, tienes hasta el 10 de septiembre de 2024 a las 4:00 p.m. (CT) para enviar tu inscripción.