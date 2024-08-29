Gana un Flyaway con GloriaTrevi en Las Vegas
Uforia y Latino Mix te llevan a ver a Gloria Trevi en concierto el 13 de septiembre de 2024 en el famoso Planet Hollywood Resort & Casino.
¡Atención, fans de Gloria Trevi! ¡Esta es tu oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en Las Vegas!
Para participar, solo debes registrarte durante el periodo de la promoción. Puedes hacerlo de dos maneras: llenando el formulario en la Uforia App, o llamando al número que se mencionará en la estación a las 4:00 p.m. (CT). No olvides llenar toda la información solicitada, ¡las inscripciones incompletas no serán válidas! Además, tienes hasta el 10 de septiembre de 2024 a las 4:00 p.m. (CT) para enviar tu inscripción.
El afortunado ganador recibirá un paquete VIP para dos personas que incluye:
- Boletos VIP en primera fila para ver a Gloria Trevi.
- La oportunidad de conocerla en persona y tomarse una foto (sujeto a disponibilidad).
- Un exclusivo paquete de mercancía de la gira y un artículo autografiado.
- Boletos de avión en clase económica para dos personas.
- Estadía en un hotel en habitación doble.
No hay límite en el número de veces que puedes participar, pero solo puedes ganar una vez. ¡No te pierdas esta increíble oportunidad!
Conoce acá las reglas completas.