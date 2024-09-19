El Bueno La Mala y El Feo Fest 2024 ya está listo para llevar a Dallas lo mejor del regional mexicano

La reina de las baladas, Yuridia, encabeza el evento. Con su inconfundible voz y éxitos como "Ya te olvidé", su presentación promete tocar las fibras más sensibles del público. La cantante ha dejado huella en la industria con su emotividad y energía en cada show.

PUBLICIDAD

Por su parte, la reconocida Banda MS, traerá su inconfundible sonido regional mexicano al escenario. Con éxitos como "El color de tus ojos" y "Qué maldición", esta banda promete encender el Mesquite Arena con sus ritmos pegajosos y letras que todos corearán.

Los 2 de la S continúan escalando en popularidad y se han ganado un lugar especial en el género de banda. Con su energía fresca y su estilo único, se han convertido en una sensación, y su show será una de las presentaciones más esperadas de la noche.

Finalmente, Los Primos del Este, cerrarán el cartel con su talento vibrante, trayendo una fusión de lo tradicional y lo moderno que les ha ganado el cariño del público. Su estilo auténtico y dinámico asegura una actuación inolvidable.