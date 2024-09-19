El Bueno La Mala y El Feo Fest 2024 ya está listo para llevar a Dallas lo mejor del regional mexicano
¡El Bueno La Mala y El Feo Fest 2024 se acerca! El próximo 3 de noviembre, el Mesquite Arena, en Dallas, Texas, será el epicentro de un cartel que reúne a algunos de los artistas más destacados del momento.
La reina de las baladas, Yuridia, encabeza el evento. Con su inconfundible voz y éxitos como "Ya te olvidé", su presentación promete tocar las fibras más sensibles del público. La cantante ha dejado huella en la industria con su emotividad y energía en cada show.
Por su parte, la reconocida Banda MS, traerá su inconfundible sonido regional mexicano al escenario. Con éxitos como "El color de tus ojos" y "Qué maldición", esta banda promete encender el Mesquite Arena con sus ritmos pegajosos y letras que todos corearán.
Los 2 de la S continúan escalando en popularidad y se han ganado un lugar especial en el género de banda. Con su energía fresca y su estilo único, se han convertido en una sensación, y su show será una de las presentaciones más esperadas de la noche.
Finalmente, Los Primos del Este, cerrarán el cartel con su talento vibrante, trayendo una fusión de lo tradicional y lo moderno que les ha ganado el cariño del público. Su estilo auténtico y dinámico asegura una actuación inolvidable.
No te pierdas esta noche llena de emoción y música de primer nivel en el icónico Mesquite Arena.