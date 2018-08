Una mujer arroja café caliente a un mexicano tras supuestamente gritarle insultos racistas

"Retírate de mi vista. Te he dicho ocho veces que te retires de mi vista ", se oye a la mujer, mientras Sánchez advierte que va a llamar a la policía.

"Estábamos allí mi compañero y yo tratando de entrar, la señora nos empezó a insultar. No nos dejaba entrar, nos bloqueó la entrada", explicó Sánchez a Univision Noticias. "Nos empezó a decir nombres , a insultarnos ", añadió el joven, quien por ese motivo explicó que sacó su celular para grabarla.

Tras la llamada al Departamento de Policía, los agentes se presentaron en el lugar, pero como no presenciaron el ataque, le explicaron que dependía de él requerir el arresto de la mujer, informó KTLA . En un principio, por miedo a que tuviera repercusiones en su trabajo, no lo hizo. Pero, ahora está pensando si cambia de opinión.

Univision Noticias trató de contactar con la mujer, pero no respondió a las llamadas. Sin embargo, en un correo enviado a Latino Rebels, sostuvo que no es racista e indicó que el video había sido editado. Además, justificó su comportamiento afirmando que arrojó el café a la cara de Sánchez "luego de que me acosaran por 45 minutos".