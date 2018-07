El cuaderno, la esperanza de quienes llegan a pedir asilo a la frontera de Tijuana con EEUU

TIJUANA, México.– Tras largos viajes que para muchos son de meses e implican cruzar varios países, migrantes que buscan asilo en Estados Unidos llegan a la garita de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego, con la idea de que ese será su último paso en la travesía. Pero allí se encuentran con otros cientos de personas que como ellos quieren entrar y se dan cuenta que no podrán hacerlo tan fácil porque hay un límite diario.

"Ojalá no le haya pasado nada. Que alguien venga a decirnos qué pasa", pidió un hombre que llegó de Honduras.

¿Cómo nació el sistema del cuaderno?

Pero el Instituto Nacional de Migración de México tampoco podía hacerse cargo de ordenar a quienes llegan de casi todo el mundo a pedir asilo. "No me puedes identificar, pero te voy a decir en términos simples: quienes van a pedir asilo son extranjeros en México y se dirigen a otro país a solicitar el asilo; nosotros no podemos intervenir en nada de eso", dijo un agente de migración mexicano.