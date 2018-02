Agentes de ICE se presentan en planta de cítricos en California y 90 empleados no vuelven a trabajar

Ante el temor de que una auditoría delate que no tienen permisos de trabajo, decenas de trabajadores decidieron no regresar a la distribuidora Bee Sweet Citrus, en el valle central. La inspección a esta compañía es parte del nuevo frente en la aplicación de las leyes migratorias del gobierno Trump.

LOS ÁNGELES, California. - Una compañía de productos cítricos en California ha perdido alrededor de 90 empleados desde que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) avisó que realizará una inspección para verificar que no tienen contratados a indocumentados.

El número de trabajadores que renunciaron o que no han ido a la empresa Bee Sweet Citrus en Fowler, en el valle central californiano, subió de 40 a unos 90 esta semana. Tienen miedo de terminar bajo custodia federal una vez que las autoridades migratorias revisen los permisos de trabajo. Algunos de los que no han regresado tenían más de 20 años de antigüedad allí.



"La cantidad de empleados que renunciaron inicialmente fueron unos 40. Alrededor de 50 más no se presentaron" el 6 de febrero, dijo James Sherwood, vicepresidente de Bee Sweet, a la emisora VPR.

"Son operadores de equipos técnicos, conductores de montacargas, puestos que será difícil reemplazar. Así es que sí habrá un impacto en nuestras operaciones", lamentó Sherwood.

Este éxodo representa el 18% de su fuerza laboral. Antes de la visita de ICE, la compañía fundada en 1987 contaba con casi 500 empleados. Sabiendo que muchos de los que se fueron esta semana no regresarán, Bee Sweet ha colocado afuera de su fábrica un aviso anunciando las vacantes.



Esta distribuidora de naranjas, limones y mandarinas es uno de los 77 negocios de San Francisco, Sacramento y el valle central de California que hace unos días recibieron a funcionarios de ICE, quienes entregaron avisos de inspección con la intención de detectar posibles trabajadores sin documentación legal. Les llaman "auditorías de empleadores".

Los agentes de inmigración les dieron tres días hábiles para demostrar que sus empleados están autorizados a trabajar en Estados Unidos, confirmaron el viernes las autoridades.

James Schwab, portavoz de ICE, dijo que estas acciones enfocadas en los centros de trabajo no son nuevas y recalcó que continúan siendo una prioridad para los agentes especiales de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), para garantizar que los empleadores cumplan con la ley.



Al menos ocho negocios dedicados a la agricultura en Fresno fueron blanco de las recientes auditorías de ICE, según la organización Nisei Farmers League.

"Nos preocupa porque estamos a media temporada (de cosecha). Hay empleados aquí que han estado 3, 5 y hasta por 20 años. Han dado su trabajo, su esfuerzo para el éxito del negocio y para la estabilidad económica de estas comunidades", comentó sobre el caso Bee Sweet, Stan Santos, vocero del Comité de Derechos Migratorios del Valle Central, en una entrevista con el diario Fresno Bee.

"Ellos no saben qué hacer. Así es que varios se fueron, renunciaron", lamentó Santos.

Uno de esos migrantes que decidieron quedarse en casa por miedo dijo a Noticias Univision que ahora le preocupa su situación económica. "¿Qué hago? Tú sabes que es muy difícil empezar en un lugar después de tanto tiempo de estar aquí en este país, trabajando y luchando", expresó ocultando su identidad por temor a los operativos de ICE.

Bee Sweet indicó que ICE extendió el plazo para la inspección hasta el próximo 20 de febrero. Su plan es entregarle los documentos de contratación de los empleados que sigan en su nómina.

En los avisos de inspección se solicita a los propietarios de los establecimientos que presenten los llamados formatos I-9, que los empleados deben llenar cuando se contratan por primera vez a fin de confirmar que cuentan con permiso de trabajo, y presentarlos ante las autoridades federales a más tardar en tres días hábiles.



"¿Qué bien hace que estos trabajadores pierdan sus trabajos?", expresó Jim Marderosion, presidente de la compañía, quien recordó con pesar la partida de algunos empleados. "Una mujer que trabajó para mí durante casi 20 años se me acercó, me dio un abrazo y me dijo que tenía que irse; no podía arriesgarse. Me entristecí porque esto es algo muy difícil para las familias", relató.

Esta es la segunda vez que Bee Sweet, cuyos productos se venden no solo en Estados Unidos, sino en Europa, Asia y Oceanía, reduce su fuerza laboral por una inspección de ICE. Hace cinco años, otra auditoría le quitó a 150 trabajadores. Pero esta vez, cumpliendo una nueva ley que entró en vigor el pasado 1 de enero, tuvo que notificar a sus empleados sobre el operativo.

Ante la fuerte dependencia del sector agrícola de la mano de obra migrante, el temor es que todo el valle central de California sea impactado por estas acciones del gobierno federal.

"Afectará a los negocios y el costo de la comida va a subir. Frutas y verduras que aquí se producen vendrán de otros lados. Los agricultores no se arriesgarán a cultivar sin tener trabajadores", advirtió Manuel Cunha, presidente de la Nisei Farmers League, a Univision 21.



Este tipo de operativos que parecen ser un nuevo frente en la aplicación de las leyes migratorias del gobierno Trump, se enfocaron en 98 tiendas 7-Eleven de varios estados, incluido California, en enero.