¿Qué pasa con Thomas? El incendio que sigue devastando el sur de California se niega a morir

LOS ÁNGELES, California.- A medida que avanzan los días las labores de los bomberos se intensifican en el sur de California en torno a un gigante que se resiste: el incendio Thomas. Este lunes se cumplen los ocho días desde que inició y en lugar de apaciguar su furia, este fuego avanza con mínima contención (20%) y se extiende en dos condados, en los que al menos 94,000 personas han tenido que ser evacuadas.

Desde el pasado 4 de diciembre las autoridades luchan contra las feroces llamas que iniciaron en el condado de Ventura y se extendieron rápidamente alentado por los fuertes vientos de Santa Ana. A la fecha se han destruido casi 800 edificaciones, dañado cerca de 200 y sin importar que cada día se sumen cientos de recursos más -ahora son un batallón de 6,400 bomberos- el incendio ha seguido creciendo abarcando ya 231,700 acres.



#ThomasFire [update] Hwy 150 and Hwy 126, north of Santa Paula (Ventura County) is now 231,700 acres and 20% contained. Unified Command: CAL FIRE, @VCFD_PIO, @LosPadresNF, and @VenturaCityFD. https://t.co/vfLtDXYjzO pic.twitter.com/GhpEKlnyuU