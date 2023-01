Reciclaje de árboles de Navidad en el DMV: conoce cómo entregar tu pino natural

Los residentes del condado de Carroll pueden dejar sus árboles en uno de los siguientes lugares:

Carroll County Resource Recovery Park (Northern Landfill and Recycling Center)

1400 Baltimore Boulevard, Westminster (lunes a viernes, de 7 am a 4:30 pm, sábados de 7 am a 3 pm)

WeCare Denali, 7901 Kabik Court, Woodbine, los sábados, de 7 am a 11:45 am