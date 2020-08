Texas es uno de los peores estados para tener un bebé en el 2020, según estudio

WalletHub analizó los datos de los cargos hospitalarios por parto convencional hasta los costos promedio anuales de cuidado infantil para los pediatras per cápita para determinar su clasificación.

Cuando se trata de cuidar al niño desde el nacimiento hasta la niñez, el estado de Lone Star ocupa el puesto 31 en todos los ámbitos: parteras y obstetras-ginecólogos per cápita, pediatras y médicos de familia per cápita y centros de cuidado infantil per cápita.