Oficial de la Policía de New Braunfels es acusado por poseer pornografía infantil

New Braunfels, Texas - Un teniente del Departamento de Policía de New Braunfels fue arrestado por los Rangers de Texas y acusado de posesión de pornografía infantil, según confirmó el portavoz la Policía de dicha ciudad.

"El Departamento de Policía de New Braunfels se sorprendió y, francamente, se avergonzó al saber que los Rangers de Texas estaban investigando al teniente Pullen por acusaciones de posesión de pornografía infantil. Para ser claros, la investigación, que aún está en curso, no es una investigación de nuestro departamento. Por lo tanto, sería inapropiado para NBPD comentar sobre la investigación en curso de otra agencia". Asimismo, la Policía de New Braunfels indicó que ha cooperado completamente con la investigación en curso.