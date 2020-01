Mujer narra posible intento de secuestro que vivió en un Target de San Antonio

"Él me dice 'Kim' y yo siendo la persona descuidada que soy digo: 'Oh no, no soy Kim. Soy María, me has confundido. Ahora sabe mi nombre y dice que sí, Maria, soy Kim. Él intenta abrir la puerta del lado del pasajero y quiere entre. Le dije que no creía que nos conociéramos, pero el insiste. Luego le digo que tengo que irme. En ese momento, me agarra y trata de meterme en su auto. Le dije que nunca le he conocido... Me alejo y camino lo más rápido que puedo dentro de Target", publicó la mujer en su red social.