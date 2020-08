"Me rehuso a rendirme": esta madre murió de coronavirus, pero dejó un emotivo video con una advertencia

"Esto es muy estresante, no solo para mi sino para mi familia. Yo hice todo lo mejor que pude. Solo salía para hacer lo esencial y me contagié. No vale la pena, usen sus mascarillas. No salgan si no lo necesitan. He luchado muy duro para tener la vida que tengo ahora y me rehuso a rendirme. Extraño a mis hijos, a mi esposo que esta en el pasillo, pero se siente tan tan lejos", dijo la paseña.