Inmigrantes en centro de detención temen contagiarse con coronavirus

"En este centro de detención no tenemos acceso a desinfectantes para manos o máscaras, ni a nada que pueda protegernos, ya que todos estamos atrapados en espacios cerrados. Los funcionarios no nos han dicho nada sobre lo que está sucediendo afuera, ni sobre las precauciones adicionales que debemos tomar. Tenemos miedo porque nadie nos dirá nada y tememos que nadie nos cuide. Tenemos miedo porque no sabemos cómo protegernos, nadie compartirá nada con nosotros. Me temo que muchas personas podrían morir sin la atención médica adecuada. Si fuéramos liberados, podríamos vivir con familiares y amigos y ayudar a frenar la propagación del virus", continúa el documento del hombre de 40 años y que se encuentran detenido junto a su hijo de 9 años.