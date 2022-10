Halloween en San Antonio: estas son las recomendaciones para evitar que se dañen las decoraciones por el tiempo

Las temperaturas fluctuarán en los medianos 80, por eso Valeria Barriga, experta del tiempo en Univision 41, recomienda decorar desde ya la casa. No obstante, aconseja que se evite las decoraciones con velas, ocupar extensiones de cable certificadas, no bloquear salidas como puertas y ventanas y no colocar postes cerca del tendido eléctrico.