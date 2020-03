Estos pasos te ayudarán a reconocer una noticia falsa sobre el coronavirus en redes sociales

¿Quién originó el video?

Según Guevara, realmente no es importante quién te está enviando este mensaje falso, sino quién lo originó. Y, para determinar si un video o publicación es real o mentira, es importante saber que: 1. el 80% de los videos anónimos que circulan en las redes sociales son falsos. 2. Si no cita una fuente , entonces es muy problable que sea mentira todo el contenido.

Detrás de un mensaje viral

Sensacionalismo



El experto en tecnología aclara que si en redes sociales aparece algo muy sensacionalista, que sea de una fuente que no puede decir su nombre o, ejemplos como, " estoy en una junta y grabé la conversación sin que me vieran", esos son símbolos de alerta. Es común que estos mensajes no citen la fuente original de la información, no incluyan estudios que sustenten los hechos con evidencias, o incluyen links pero llevan a páginas que realmente no corroboran lo que se dice.