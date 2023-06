'Se me han hecho eternos los días': habla mamá de Érick en vigilia en honor a su hijo asesinado

“A mí se me han hecho eternos los días, bien largos… más que nada porque no lo he visto mas que en una fotografía, fue todo. Hasta el viernes que me lo den, porque lo voy a velar aquí en San Antonio, hasta ese día lo voy a ver. Y se me hace eterno. Y más que nada porque no saben nada del que lo hizo”, dijo agobiada la mamá de Érick.