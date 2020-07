El condado Bexar reporta más de 500 casos y nueve muertes por coronavirus

“Tu vida social no vale la vida real de alguien. Punto. No hagas fiestas. No celebre grandes reuniones sociales. Este virus no es nada para celebrar. Quédate en casa si puedes. Use su máscara si tiene que salir al público”, publicó este domingo el alcalde de San Antonio luego de que se difundiera que un joven de 30 años había muerto luego de asistir a una “fiesta covid”.