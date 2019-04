Día Mundial del Autismo: ¿Qué es y cómo puedo identificarlo?

No mantiene contacto visual o establece muy poco contacto visual.

No responde a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres.

No mira los objetos ni los eventos que están mirando o señalando los padres.

No señala objetos ni eventos para lograr que los padres los miren.

No lleva objetos de interés personal para mostrárselos a los padres.

No suele tener expresiones faciales adecuadas.

Es incapaz de percibir lo que otros podrían estar pensando o sintiendo al observar sus expresiones faciales.

No demuestra preocupación (empatía) por los demás.

Es incapaz de hacer amigos o no le interesa hacerlo.