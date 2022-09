Mala calidad del aire: alertan por altos niveles de contaminación del aire por ozono

Limite la conducción. Comparte el viaje, combina mandados, usa el transporte público, anda en bicicleta o camina.

Recargue combustible en su vehículo al final de la tarde o al anochecer y no llene el tanque.

Mantenga su vehículo en buen estado, incluida la presión adecuada de los neumáticos.

Mantenga su equipo de jardín motorizado en buen estado y utilícelo al final de la tarde o al anochecer.

Use pintura y productos de limpieza con compuestos orgánicos volátiles bajos o nulos.

No queme los desechos del jardín.

Configure un termostato programable a 78 grados o más cuando no haya nadie en casa.

Ajuste los termostatos de 2 a 3 grados más altos de 2 pm a 7 pm.

Ahorre energía desenchufando electrodomésticos y aparatos electrónicos cuando no los esté usando.

Metro Health alienta a todos a actuar y ayudar a mejorar la calidad del aire de San Antonio. Para obtener información más detallada sobre el ozono troposférico, visite nuestro sitio web.