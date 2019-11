Comienza la cuenta regresiva para el Real ID: esto es lo que puede pasar si no la tramitas

El proceso de emisión de la licencia de conducir y la tarjeta de identificación de Texas cumple con estos estándares. Estos requisitos no se basan en la edad, sino para garantizar la seguridad de la licencia de conducir y el proceso de emisión de la tarjeta de identificación.

¿Cómo me beneficia en Texas cumplir con la Ley REAL ID?

Si su tarjeta vence antes del 1 de octubre de 2022 y no tiene una estrella en la esquina superior derecha, debe renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación antes de la fecha límite del 1 de octubre de 2020. Usted es elegible para renovar hasta dos años antes de la fecha de vencimiento de su tarjeta.

Si su tarjeta vence después del 1 de octubre de 2022 y desea una tarjeta compatible con REAL ID, puede solicitar una tarjeta duplicada en persona o a través de Texas.gov. Si se le emitió una tarjeta a partir del 10 de octubre de 2016 y ve una estrella dorada en la esquina superior derecha , ya tiene una tarjeta que cumple con la Ley REAL ID, y no se requiere ninguna acción adicional de su parte.

¿Si no hago vuelos nacionales ni visito instalaciones federales necesito una?

No . Siempre que su licencia de Texas actual sea válida y no haya expirado, es aceptable que usted conduzca en cualquier vía pública en todo el país. Sin embargo, cuando renueve nuevamente, recibirá una tarjeta compatible con REAL ID.

No. Las licencias de conducir y las tarjetas de identificación de Texas no contienen un chip electrónico. Algunos estados emiten una licencia de conducir mejorada o una tarjeta de identificación que contiene un chip RFID (identificación por radiofrecuencia) para ayudar con las verificaciones de identificación rápidas en los puntos de control fronterizos federales. Texas no participa en este programa.