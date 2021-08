Utah quiere que te hagas una prueba de Covid-19 esta semana, te decimos donde

Condado de Salt Lake:

· Edificio Cannon Health, 288 N. 1460 W., Salt Lake City, de lunes a viernes, de 7 am a 11 am.

· Utah State Fair Park, 1025 West Motor Avenue (ingrese por la esquina noroeste en 300 N y 1200 West.), de lunes a 11 am a 5 pm. (NOTA: la nueva ubicación comienza el martes [edificio n. ° 51], 155 N 1000 W, Salt Lake City [ingrese por la esquina noroeste en 300 N y 1200 W], martes de 11 am a 7 pm, miércoles de 11 am a 5 pm. Jueves de 11 am a 7 pm, viernes de 11 am a 5 pm y sábados de 9 am a 1 pm.

· Laboratorio de Salud Pública de Utah, 4431 S. 2700 W., Taylorsville (acceso en automóvil en el estacionamiento oeste), de lunes a sábado, de 7 am a 11 am.

· Maverik Center, 3200 S. Decker Lake Dr., West Valley City, (drive-through), de lunes a viernes de 10 am. a 3 pm..

· Ayuntamiento de Cottonwood Heights, 2277 East Bengal Blvd., Cottonwood Heights (prueba de camioneta móvil en el estacionamiento del Ayuntamiento), miércoles 8/11 y viernes 8 / 13–8 a.m. a 12 p.m.

· Murray High School, 5450 South State Street, Murray (evento de camioneta móvil que se llevará a cabo en el estacionamiento de la escuela secundaria en el lado de State Street de la escuela), lunes, 8/9 y miércoles, 8 / 11–8 am a 12 pm

· Highland High School, 2166 South 1700 East (evento de camioneta móvil en el estacionamiento de la escuela secundaria, ingrese en 2100 S.), Salt Lake City, martes 8/10 y jueves 8/12 a 8 a.m. a 12 p.m.

· Estadio Rio Tinto, 9256 S. State St., Sandy, lunes, 8/9 y jueves, 8/12 a 2 p.m. a las 5 p.m.

· Elk Ridge Middle School, 3659 West 9800 South (pase en automóvil por el área de estacionamiento norte), South Jordan, lunes, 8/9 y miércoles, 8/11 a 8 am a 12 pm.

· Complejo de acondicionamiento físico Kearns Oquirrh Park, 5658 Cougar Lane, Kearns (acceso en automóvil en el estacionamiento sureste más cercano al complejo de piscinas al aire libre, ingrese desde Cougar Lane), de lunes a sábado de 7 am a 11:30 am.