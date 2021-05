Gobernador termina anticipadamente el alivio federal para desempleados de Utah

Algunos críticos de la decisión, como la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, no comparten la idea del gobernador de que el alivio de desempleo es lo que hace que las personas no busquen trabajo. Raimondo dijo en el programa de entrevistas "Face the Nation" en la cadena CBS que la principal razón por la que muchas personas no regresan a la oficina es el miedo al coronavirus. Aunque hay otros factores como la dificultad de conseguir cuidado diario para los niños, una situación que afecta principalmente a las mujeres.