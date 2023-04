Revelan qué provocó la repentinamente muerte de una estudiante de internado en Utah

Según el reporte de las autoridades, Taylor Goodridge, de 17 años, se quejó de un fuerte dolor en el estómago y severos vómitos, pero el personal del internado no le hizo caso, y por el contrario la castigaron por no hacer las actividades obligatorias. Al siguiente día, le dijeron que se fuera a la enfermería y horas más tarde, cuando ya no reaccionaba, llamaron a la policía, quien al llegar confirmó su muerte.