Esta es la lista de los centros de pruebas de covid-19 gratuitas en el estado de Utah

El siguiente es un comunicado del Departamento de Salud de Utah.

---

(Salt Lake City, UT) – El Departamento de Salud de Utah (UDOH) sigue ofreciendo pruebas rápidas de antígeno gratuitas en muchos lugares del estado de Utah. Las pruebas conllevan un recordatorio sobre lo importante que siguen siendo en la respuesta contra la pandemia de covid-19.

Razones para hacerse la prueba:

1. Tiene síntomas. Si la prueba es positiva, debe aislarse. Quédese en casa, excepto para recibir atención médica. Visite https://coronavirus.utah.gov/protejase/ para obtener más información.

2. Ha estado en contacto cercano con alguien que tiene un resultado positivo.

3. Algunos empleadores pueden exigir una prueba con resultado negativo antes de que regrese al trabajo.

4. Muchos hospitales están ofreciendo de nuevo cirugías electivas y es posible que deba hacerse la prueba de COVID antes de someterse al procedimiento.

5. Las restricciones para viajar son diferentes en varias partes del mundo y es posible que requiera evidencia de una prueba con resultado negativo antes de viajar.

6. La pandemia aún no ha terminado. De hecho, ahora que circulan nuevas variantes y algunas son aún más transmisibles, averiguar si usted es positivo y aislarse puede evitar que exponga a otros.

Los siguientes sitios de pruebas se ofrecen esta semana en todo Utah.

Todos estos centros de pruebas pueden ofrecer ahora pruebas para niños de tres años en adelante.

Lugares seleccionados para las pruebas de esta semana incluyen:

Sitios de TestUtah:

Condado de Davis:

• Ellison Park, 700 N 2200 W, Layton (drive-through), martes, abril 6 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Emery:

• Southeast Utah Health Department, 25 W Main Street, Castle Dale (drive- through), miércoles, abril 7 de 12 p.m. a 7 p.m. y jueves, abril 8 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Grand:

• Southeast Utah Health Department, 575 S Kane Creek, Moab (drive- through), viernes, abril 9 de 12 p.m. a 7 p.m. y sábado, abril 10 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Salt Lake:

• West Jordan City Hall, 8000 S Redwood Rd., West Jordan (drive-through), viernes, abril 9 de 12 p.m. a 7 p.m. y sábado, abril 10 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

• Centennial Park, 5405 W 3100 S, West Valley City (drive-through), miércoles, abril 7 y jueves, abril 8 de 8 a.m. a 3 p.m. (los dos días) Regístrese aquí.

Condado de Summit:

• Park City High School, 1750 Kearns Blvd, Park City (drive-through), martes, abril 6, y sábado, abril 10 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Utah:

• Mapleton City Hall, 125 W 400 N, Mapleton (Pruebas por drive-through en el estacionamiento oeste), viernes, abril 9 de 12:00 p.m. a 7 p.m. y sábado, abril 10 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

• Highland City Hall, 5400 Civic Center Drive, Highland (estacionamiento del lado este), miércoles, abril 7 de 8 a.m. a 3 p.m. y jueves, abril 8 de 12 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Wasatch:

• Wasatch County Events Complex, 415 Southfield Road, Heber City (drive- through), lunes, abril 5 y martes, abril 6 de 12 p.m. a 7 p.m. (los dos días) Regístrese aquí.

Condado de Weber:

• North Shore Aquatic Center, 2480 N 200 E, North Ogden (drive-through), lunes, abril 5 de 8 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

Los resultados de las pruebas de los sitios de TestUtah se enviarán por email con un enlace al portal del paciente donde podrá acceder a los resultados. Si tiene inconvenientes con el acceso a los resultados de TestUtah, por favor llame al (801) 683-0790.

Sitios de pruebas de los equipos móviles de UDOH y de la Guardia Nacional:

Condado de Davis:

• 5-C Freeport West (Desde Antelope Drive, entre en la 300 W y continúe hasta la calle C) Clearfield, lunes, abril 5, miércoles, abril 7 y viernes, abril 9 de 7 a.m. a 12 p.m. y sábado, abril 10 de 9 a.m. a 1 p.m. Regístrese aquí.

• Woods Cross High School, 600 W 2200 S (En el interior del teatro - utilice la entrada principal y siga las indicaciones) Woods Cross, viernes, abril 9 de 3 p.m. a 6 p.m. y sábado, abril 10 de 11 a.m. a 2 p.m. Regístrese aquí.

• Davis Technical College, 550 E 300 S, (un evento con una unidad móvil en el estacionamiento P1 en el lado sur del campus en Davis Tech Drive), Kaysville, martes, abril 6 y jueves, abril 8 de 2 p.m. a 5 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Salt Lake:

• Cannon Health Building, 288 N 1460 W, Salt Lake City, lunes a viernes, 7 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí.

• Utah State Fair Park (edificio #51), 155 N 1000 W, Salt Lake City, (Entre por la esquina noroeste en la 300 N y 1200 W), lunes a sábado, 11 a.m. a 7 p.m. Regístrese aquí.

• Utah Public Health Laboratory, 4431 S 2700 W, Taylorsville (Pruebas por drive-through en el estacionamiento oeste), lunes a viernes de 7 a.m. a 11 a.m. Regístrese aquí.

• Salt Lake Community College – Jordan Campus, 3491 W 9000 S, West Jordan, (drive-through en el estacionamiento del lado norte del campus de Jordan), viernes, abril 9 de 2 p.m. a 5 p.m. Regístrese aquí

Columbus Center, Promise, 2531 S 400 E, South Salt Lake, jueves, abril 8 de 4 p.m. a 7 p.m. Regístrese aquí.

Cottonwood Heights City Hall, 2277 East Bengal Blvd., Cottonwood Heights (pruebas con unidad móvil en el estacionamiento del City Hall), martes, abril 6 de 4 p.m. a 7 p.m. y sábado, abril 10 de 11 a.m. a 2 p.m. Regístrese aquí.

Murray High School, 5450 South State Street, Murray (evento con unidad móvil que se realizará en el estacionamiento de la escuela secundaria en el lado de la calle State Street), miércoles, abril 7 de 4 p.m. a 7 p.m. y viernes, abril 10 de 11 a.m. y 2 p.m. Regístrese aquí.

Highland High School, 2166 South 1700 East (evento con unidad móvil en el estacionamiento de la escuela secundaria, entrando por el 2100 S), Salt Lake City, martes, abril 6 y jueves, abril 8 de 3 p.m. a 6 p.m. (los dos días) Regístrese aquí.

Granger High School, 3580 S 3600 W, (evento con unidad móvil en el estacionamiento de la escuela secundariat), West Valley City, sábado, abril 10 de 11 a.m. a 2 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Utah:



• Utah Valley University, UVU L10 estacionamiento: esquina noreste de 800 S y 1200 W por el campo de atletismo (drive-through), martes, abril 6 y miércoles, abril 7 de 3 p.m. a 6 p.m. (los dos días), y sábado, abril 10 de 10 a.m. a 1 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Washington:



• Washington City Community Center, 350 Community Center Drive (south parking lot), Washington, (drive-through), viernes, abril 9 de – 3 p.m. to 6 p.m. Regístrese aquí.

Condado de Weber:



• Weber State University, 1348 E 3850 S, Ogden (en el estacionamiento W4 en la parte superior del campus por el estadio), miércoles, abril 7 de 3p.m. a 6 p.m. Regístrese aquí.

Los resultados de las pruebas de estos lugares se le enviarán por email en un archivo encriptado de CV19resultaa@utah.gov, entre 30 minutos y varias horas después de que se haga la prueba. Si el sitio de pruebas está extremadamente ocupado, puede tomar más tiempo para procesar los resultados. Si usted no ve el email en su bandeja de entrada, verifique si le llegó a la bandeja de spam o junk. También puede intentar abrir el email en un buscador (chrome, firefox, etc.) y en una computadora o dispositivo no telefónico. Si tiene problemas para abrir el email o no le llega en unas horas, llame al (385) 273-7878, para recibir ayuda.

La siguiente ubicación está auspiciada por el Departamento de Salud del Condado de Salt Lake. Las dos pruebas, la de PCR y la de antígeno (rápida), están disponibles. Para obtener los resultados más precisos, recomendamos que las personas sin síntomas se hagan la prueba de PCR. Los resultados de la prueba PCR están disponibles dentro de 2 a 3 días hábiles. Los resultados de la prueba de antígeno (rápida) están disponibles dentro de dos horas.

Condado de Salt Lake:

• Maverik Center, Lot D, 2050 W 3100 S (la esquina de 3100 South y Decker Lake Drive) West Valley City, lunes – sábado, 10 a.m. a 3 p.m. Regístrese aquí. (Esta ubicación está auspiciada por el Departamento de salud del condado de Salt Lake. Visite SaltLakeHealth.org, o llame al 385-468-4082 para más información)

Para obtener la información de otros lugares de pruebas, visite: https://coronavirus.utah.gov/covid-testing-locations-list.