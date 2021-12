Departamento de Salud de Utah habilita centros de pruebas COVID-19 en todo el estado

Los resultados de las pruebas de estos lugares se enviarán por email en un archivo encriptado de CV19resultaa@utah.gov, entre 30 minutos y varias horas después de que se haga la prueba. Si el sitio de pruebas está extremadamente ocupado, puede tomar más tiempo para procesar los resultados. Si usted no ve el email en su bandeja de entrada, verifique si le llegó a la bandeja de spam o junk. También puede intentar abrir el email en un buscador Chrome, Firefox, etc.) y en una computadora o dispositivo no telefónico. Si tiene problemas para abrir el email o no le llega en unas horas, llame al (385) 273-7878, para recibir ayuda.