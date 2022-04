Tiroteo en fiesta de Draper deja dos muertos, uno de ellos hispano

Los oficiales respondieron a los informes del tiroteo en el área de Vista Way y Cranberry Hill Drive justo antes de las 3:00 am del domingo. El teniente de la Policía de Draper, Dustin Willie, dijo al portal KSL que a la fiesta llegaron varios individuos que no estaban invitados. Una de esas personas comenzó una discusión fuera de la casa, sacó una pistola y disparó varias veces