La alcaldesa de Salt Lake City hace oficial su candidatura para un segundo mandato

"El increíble futuro que estamos construyendo juntos no está garantizado y no va a ser fácil. Estoy decidida a que la ciudad crezca para todos nosotros, a enterrar los muros que nos dividen, a liderar con compasión, a promover la equidad y a defender la igualdad. Y me niego a permitir que alguien haga retroceder a nuestra ciudad", acentuó.