Pitón Reticulada sorprende a vecinos de Bayamón

“Saliendo de la universidad y nos encontramos con este aparato, no saben el susto que esto me ha dado. No me quería ir hasta avisar a los dueños de la casa, seguramente es una pitón y con el tamaño que tiene puede asfixiar a cualquiera, peor si tienen niños 😩 Afortunadamente una vecina nos contestó y los iba a contactar”, escribió en Facebook Gisselle Jiménez Osorio junto a un video.