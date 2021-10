Miles de personas marchan contra LUMA Energy

Los cortes de energía se han incrementado en frecuencia y duración en los últimos meses. Los servicios hospitalarios han sido afectados

e han producido con más frecuencia y han durado más en los últimos meses, y las personas se quejan de que no pueden administrarse terapias respiratorias o han tenido que desechar la insulina o los alimentos. Muchos también se han quejado de que no pueden trabajar o que sus hijos no pueden asistir a clases en línea, y que se han dañado electrodomésticos costosos.