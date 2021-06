LUMA Energy miente sobre su capacidad de operar la red eléctrica, denuncia representante del PPD

Sin embargo, agregó que por encima de ese funcionario, "debe ser el gobernador el que rinda cuentas. Siempre han habido apagones, claro, pero cuando los había tú podías llamar a los directores regionales, a los directores del servicio del cliente de la autoridad, a los directores del servicio térmico de la autoridad y responden a la denuncia, aparecían las brigadas y se veía que trabajaban... podían tardar en restablecer la energía por dificultades en la región, pero desde que está LUMA Energy desde hace un año, y quienes ya han cobrado 163 millones de dólares y para este año serán 115 adicionales no estamos viendo la atención inmediata, no atienden al momento a los servicios del cliente ni tampoco aparecen las brigadas de trabajo. Ellos mismos le dicen a la gente que después de las 4:00 pm no atienden ni tampoco los fines de semana".