Jenniffer González se defiende ante señalamientos de donativos ilegales a su campaña

“Siempre he dicho —y con acciones contundentes lo he demostrado— que los donativos que recibe mi campaña no influyen sobre mi proceder como funcionaria pública. Mi proceder siempre ha estado dictado por lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico— quien es a quien me debo—, y no me presto para esquemas de lavado de dinero como otros candidatos en la papeleta del PPD”, concluyó.