Gobernadora Wanda Vázquez convierte en ley el Código Electoral

“Desde que llegué en el pasado mes de agosto a La Fortaleza, me he dedicado a escuchar los reclamos, recomendaciones y sugerencias de la ciudadanía sobre distintos temas, y el Código Electoral no fue la excepción. De hecho, agradezco a esas personas, que provienen de distintos sectores, el insumo que me hacen llegar a la hora de evaluar medidas legislativas importantes como ésta, en algunos casos logrando mejorar las mismas. A raíz de algunas de esas reuniones, y como una preocupación legítima propia, incluso devolví a la Asamblea Legislativa el proyecto, condicionando la posibilidad de firmarlo a que se eliminara todo aquello relacionado al voto por Internet. Esto, ya que se habían levantado dudas sobre una posible alteración de este voto por la falta de garantías sobre el manejo del mismo”, recordó la primera ejecutiva.