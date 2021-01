Alcalde de San Juan sostiene que no hay conflicto de intereses en el nombramiento de Alberto Escudero

Escudero, quien ha estado en el ojo público desde 2011, fue director de Puertos y luego pasó a dirigir AEE por unos tres días, porque se vio obligado a renunciar luego de que no pudiera explicarle a la Junta de Gobierno de la corporación pública por qué no pagó $1,651 por uso indebido de luz (ubicación de un pillo en el contador) en una casa de su propiedad en Dorado.

"Hubo personas que le indicaron que él renunciase. Él decidió 'yo no voy a renunciar. Esa información no es correcta', se sometió al proceso y como ocurre cuando hay distracciones… la Junta (de Gobierno de la AEE) decidió no darle paso a su nombramiento y estuvo tres días", expresó Romero Lugo desde la sala de prensa del Coliseo Roberto Clemente, donde se discutía el tema de las culturales fiestas de la calle San Sebastián.