Alcalde electo de Aguadilla somete recurso legal para iniciar la transición

“El Código Municipal de Puerto Rico establece que todo proceso de transición de los municipios debe comenzar quince días después de celebradas las elecciones generales. Es decir, se supone que el pasado 18 de noviembre los trabajos de transición del Municipio de Aguadilla comenzaran, asunto que no fue así por la renuencia y testarudez de la Alcaldesa Saliente que sigue amarrada a la silla y no quiere comenzar el proceso, no solo en clara violación del ordenamiento que rige el proceso, sino también en contra de la voluntad del pueblo que me eligió para dirigir por los próximos cuatro años las riendas del municipio”, señaló Roldan.

El también empresario señaló además que en varias instancias ha hecho acercamientos a la Alcaldesa para comenzar el proceso, esfuerzos que no han rendido frutos. “Hemos hecho diversos esfuerzos públicos y privados para tirar puentes y establecer lazos. La más reciente comunicación fue enviada el 19 de noviembre y hasta esta fecha no ha tenido ninguna comunicación con nosotros. Más aún, va a los medios de comunicación a expresar que ella no comenzará un proceso de transición ya que la certificación era preliminar y hay recuento, lo que es contrario a la ley que su partido aprobó la cual establece que no obstante haya un recuento de votos el proceso de transición no se paralizará y se llevará a cabo”, añadió al tiempo que recordó que el Código Municipal vigente establece que el proceso de transición debe llevarse a cabo sin importar que la Comisión Estatal de Elecciones determine celebrar recuento.