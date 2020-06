Estos son los cuatro egresados de la Universidad de Puerto Rico que ingresarán a Google

“Aparte de todo lo que aprendí en mis cursos, tuve dos vivencias que me ayudaron a crecer como software developer: RUMbus y RUMarino. Estos fueron mis dos enfoques mayores durante mi tiempo de estudios en Mayagüez. Ser parte del proyecto RUMbus me llena de orgullo y satisfacción, ya que es una excelente iniciativa y un avance en los sistemas de transporte para los estudiantes”, narró Fernando Luis, quien se desempeñará como Engineering Resident.

Expuso que “muchas veces, esas situaciones me hacían querer quitarme de la Universidad, pero la búsqueda del sentimiento de autosuperación, no me dejaba. Estoy muy emocionado de haber aceptado esta oferta de empleo en Google. Esto para nada me lo esperaba, ya que mis planes siempre han sido continuar estudios graduados. Sin embargo, decidí pasar por el famoso proceso de entrevista de ellos para demostrarme que podía vencer el reto y para validar que la educación que recibí en la UPR es de primera calidad”.