Carmen Yulín Cruz renuncia a la alcaldía de San Juan

La alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto sorprendió al anunciar su renuncia a partir de este día, cargo que deja en manos de la administradora de San Juan, Esperanza Ruiz, por lo que no estará en la toma de posesión del senador Miguel Romero, al que se refirió como “el alcalde no certificado”.

Durante una larga rueda de prensa para desmontar “las mentiras” de Romero Lugo sobre las deudas que deja después de ocho años al frente del ayuntamiento capitalino, Cruz Soto justificó su ausencia de la ceremonia de traspaso de mando, no sólo porque no la han invitado, sino porque no reconoce la legitimidad de la elección del “alcalde no certificado”.