Problemas en la red de trasnmisión de LUMA Energy causa apagon que afecta a sobre 150 mil clientes

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, reaccionó a las declaraciones de la compañia privada de Guayama.

"Wow. Hasta AES no aguanto más e informa que por un disturbio en una de Transmisión que obviamente es de Luma le sacaron la unidad. Luma no puede decir que no fueron ellos. Habrá roto algún componente de la Unidad 2 de AES? Habrá alguna reclamación?", dijo el líder sindical a través e su cuenta de tuiter.