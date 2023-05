La Unión de Carpinteros y Contratistas abre las puertas a un futuro sólido

Como una mujer de 5'1', no pensaba en mí como alguien que podría ser una carpintera buena. Pero, después un largo día en un trabajo que no me daba felicidad, pasé por un cartel publicitario de NEW (Nontraditional Employment for Women, por sus siglas en inglés; y Empleo No Tradicional para mujeres, en español), un programa de pre aprendizaje que ayuda a las mujeres a incorporarse a los oficios de la construcción. El cartel mostraba a una mujer fuerte, segura de sí misma, feliz y no muy diferente a mí. Entonces decidí que una carrera en los oficios de la construcción podría ser el camino para mí. Desde ese día, jamás he mirado hacia atrás.