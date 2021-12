Paperboy Love Prince, el artista y activista que lleva un mensaje de amor a su barrio

Pero ese programa se terminó. Interesantemente, era a través de una iniciativa del gobierno de Trump (United States Department of Agriculture Farmers to Families Food Program). A algunos no les gustaba eso porque no les gustaba Trump, pero ese programa ayudó a mucha gente. Biden eliminó el programa y eso ha sido un obstáculo para la distribución de comida. Ahora hay menos comida para repartir que antes. Yo deseo que vuelvan a instaurar ese programa porque ayudó a mucha gente.

El programa de ahora es a través de la ciudad. Nos llega un montón de fruta y verdura fresca: uvas, piñas, col, patatas, tomates, calabacín, manzanas, naranjas, mandarinas, muchas cosas distintas a las que yo ni siquiera tendría acceso normalmente.