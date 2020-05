Murphy confirma la primera muerte de un niño por coronavirus en Nueva Jersey

Actualización de cifras de muertes y contagios

Consejo Asesor para el Reinicio y la Recuperación

Información de utilidad sobre el coronavirus:

Mayo 7

Actualización de los números

Más pruebas de coronavirus

Mayo 6

"Quiero dejar absolutamente claro que esta acción no significa que estemos viendo nada en los datos que detenga nuestro camino hacia adelante, y no debe ser interpretado por nadie en el sentido de que vayamos a endurecer ninguna de las restricciones actualmente en vigor", dijo Murphy.

Mayo 5

Mayo 4

Murphy explicó, durante su conferencia diaria sobre la pandemia, que aún no es seguro que los estudiantes vuelvan físicamente a las aulas y que no vale la pena correr ese riesgo.

Mayo 2

Murphy advirtió la semana pasada, que si las personas no respetan las reglas, no tendrá otra opción más que cerrar los parques de nuevo.

Mayo 2

Parques y campos de golf abiertos

"Si escuchamos reportes de que la gente no toma su salud o la salud de otros asistentes a los parques más seriamente, no dudaremos - y no me alegra decir esto - en cerrarlos de nuevo", apuntó el gobernador.