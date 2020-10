Miles de neoyorquinos siguen acudiendo a los bancos de alimentos en medio de la crisis del coronavirus

“Me dieron huevos, me dieron arroz, sopa”, dijo Jesús, una de las personas formadas para recibir alimentos.

Cómo Jesús, la mayoría reciben los alimentos con entusiasmo. Aunque algunos aceptan que al principio no fue fácil.

“Pues como que te da vergüenza andar pidiendo, yo siempre he trabajado, pero ya que vienes a pedir ves que otras personas que tienen más que tú están pidiendo digo entonces porque yo no, si yo siempre he pagado impuestos”, agregó Jesús.