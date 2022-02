Hombre de Nueva York gana $10 millones en la lotería por segunda vez

El profesor de estadísticas de la Universidad de Harvard, Dr. Mark Glickman, dice que haber ganado la lotería una vez, no reduce las posibilidades de ganar una segunda vez ese juego: “Si alguien ya gana la lotería, entonces la posibilidad de que la persona gane la lotería por segunda vez será exactamente la misma que la probabilidad de que gane la lotería si no hubiera ganado la lotería anteriormente”, asegura. “En otras palabras, haber ganado la lotería previamente no mejora ni hace menos probable la posibilidad de ganar la lotería en el futuro”.