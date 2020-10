Gobernador Murphy se pone en cuarentena tras exponerse a alguien con coronavirus

Murphy se enteró del suceso durante una conferencia de prensa no relacionada en el condado de Camden y tuvo que abandonar abruptamente el evento.

"Acabo de ser informado por mis colegas que estaba muy cerca de alguien que acaba de dar positivo", dijo Murphy en la conferencia. "No puedo pedirle al Presidente Trump que no venga a Bedminster a hacer una recaudación de fondos y que me siente aquí. Desafortunadamente, ahora tendré que salir del campo de juego".