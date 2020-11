“¡Eres un imbécil!”: Gobernador Phil Murphy es acosado mientras cena con su familia en un restaurante

El hijo de Murphy interrumpe a las mujeres y les pregunta si están borrachas. Luego, les pide que se pongan su mascarilla, a lo que ellas le responden: “¡Vete al carajo!... ¿Sabes por qué no necesito una máscara? Porque no me pasa nada malo”. El hijo luego señala que la mujer tiene una cubierta de teléfono móvil de Trump.