"Da risa": Cuomo ridiculiza la orden ejecutiva de Trump sobre beneficios de desempleo

Cuomo dijo que no se puede sobrellevar la legislación, cuando se trata de aprobar un estímulo efectivo y acusó que las últimas maniobras de Trump son sólo otro capítulo en el mal manejo de la administración de la crisis del coronavirus.

Cuando reporteros le preguntaron al presidente Trump qué pasará si los estados no cubren su parte de los beneficios, el presidente dijo "si no lo hacen, no lo hacen" y aseguró que sí cuentan con el dinero para hacerlo.