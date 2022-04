Clases gratis para especialistas en salud mental. Los salarios están por los $50,000

El programa de capacitación de especialistas de pares en salud mental de ocho meses de LaGuardia incluye aprendizaje en el aula, seguido de una pasantía en un socio empleador, por ejemplo, NYC Well: la línea directa de apoyo de salud mental de NYC las 24 horas, los 7 días de la semana, CASES, el Instituto para la Vida Comunitaria, Goodwill, The Bridge , Visiting Nurse Service of New York y Baltic Street AEH, Inc.