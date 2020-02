Univision 40 gana premio Emmy en la 34ª ceremonia del máximo galardón de la televisión

Dos nominaciones para Noticias 40

Los reporteros de Noticias 40, Berenice Malagón y Daniel L. Sánchez, fueron nominados en las categorías de Asignación Especial y Noticias de Actualidad , respectivamente. "Para mí no se trata de un premio como periodista, significa que encontré mi propósito en la vida, el cual es servir y darle voz a quienes no la tienen", confesó Malagón, quien se alzó con un Premio Emmy.

"Es un honor para mí servirle a la comunidad hispana , de la que tanto he aprendido. Este premio se lo dedico a ellos", precisó Malagón.

"Me motiva a seguir trabajando para la comunidad"

"Nunca me imaginé que siendo tan joven pudiera experimentar algo tran increíble, y estar sentado en el mismo auditorio con grandes periodistas. El hecho de no haber ganado la categoría me motiva a seguir trabajando por la comunidad", agregó López Sánchez.