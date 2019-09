Sugieren prevenir bacterias en agua de pozo durante el huracán Dorian

2. Si sufrió una inundación extensiva, no beba el agua. Use sus reservas de agua y agua de botella hasta que el agua de su pozo sea examinada.

4. Encuentre un Laboratorio de Agua cercano para obtener botellas de colección e instrucciones en contaminación causada por bacteria. La contaminación por bacteria en su pozo no se puede ver u oler. Frecuentemente, su Departamento de Salud local puede hacer las pruebas de su agua. Si no hay un Departamento de Salud cercano, un Agente del Programa de Extensión del Condado le puede ayudar a encontrar un laboratorio.

Si hay contaminación por bacteria, no use el agua contaminada para beber, cocinar, hacer hielo, bañarse o asearse, lavar ropa o trastes. Use otra fuente de agua hasta que la bacteria ya no sea detectada en su agua. Fuentes alternativas de agua incluyen agua de botella, agua de una fuente que usted sabe que no está contaminada o agua hervida por cinco minutos.