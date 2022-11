RVS, los síntomas de alerta que indican la necesidad de llevar a los niños al hospital

" No hay mucha diferencia entre los síntomas, pero sí el niño comienza a presentar problemas para respirar, está respirando más rápido con más dificultad. Si el niño está tan enfermo que no puede tomar líquidos, no está orinando lo suficiente, quiero ver al niño en el hospital para asegurar que estén bien", declaró la pediatra Coste-Lopez.