Resultados elecciones primarias en Carolina del Norte 2022

Importante: Los resultados no oficiales se actualizarán la noche del 17 de mayo a medida que estén disponibles. Cada condado llevará a cabo una reunión de escrutinio el viernes 27 de mayo a las 11 a.m. Seguidamente, la Junta Electoral Estatal se reunirá el 9 de junio a las 11 a.m. para oficializar los resultados de las primarias.